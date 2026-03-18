Malatya Bayram Sabahına Hazırlanıyor

Ramazan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte Malatya’da bayram hazırlıkları hız kazandı. Vatandaşlar hem bayram alışverişlerini tamamlıyor hem de bayram sabahı için planlarını yapıyor.

Bayram namazı, bu özel günün en önemli anlarından biri olarak görülüyor.

Malatya Bayram Namazı Saati

Diyanet’in açıkladığı resmi verilere göre Malatya’da bayram namazı saat 07:01’de kılınacak.

Yoğunluk ve Trafik Uyarısı

Şehir merkezindeki camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, sabah saatlerinde trafik akışında da hareketlilik olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların planlarını buna göre yapmaları gerektiğini belirtiyor.