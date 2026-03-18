Adana’da Bayram Coşkusu Şimdiden Başladı
Ramazan ayının son iftarına hazırlanan Adanalılar, bayramın manevi atmosferini şimdiden hissetmeye başladı. Özellikle alışveriş noktalarında yaşanan yoğunluk, bayramın yaklaştığını gözler önüne seriyor.
Bayram sabahı ise şehir genelinde camiler dolup taşacak.
Adana Bayram Namazı Saati
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre Adana’da bayram namazı saat 07:12’de kılınacak.
Vatandaşlara Önemli Uyarı
Yetkililer, bayram sabahı yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle vatandaşların erken saatlerde yola çıkmalarını öneriyor. Ayrıca özellikle merkezi camilerde yer bulmak isteyenlerin daha erken hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor.