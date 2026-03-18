Ramazan ayının son günlerine girilirken Gaziantep genelinde bayram hazırlıkları hız kazandı. Çarşı ve pazarlarda yoğunluk artarken, vatandaşlar bir yandan son alışverişlerini yapıyor, diğer yandan bayram sabahı için planlarını netleştiriyor.

Bayramın ilk adımı olan bayram namazı ise her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla eda edilecek.

Gaziantep Bayram Namazı Saati

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı verilere göre Gaziantep’te bayram namazı saat 07:04’te kılınacak.

Camilerde Yoğunluk Bekleniyor

Özellikle şehir merkezindeki büyük camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların erken saatlerde camilere gitmeleri tavsiye ediliyor. Bayram sabahı oluşabilecek kalabalık nedeniyle ulaşımda da kısa süreli yoğunluklar yaşanabileceği ifade ediliyor.