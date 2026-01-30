Asgari Ücret 2026 Zam Oranı

Milyonlarca çalışanın merak ettiği soru da yanıt buldu. 2025 yılında 22.104,67 TL olan net asgari ücrete, 2026 yılı için yüzde 27 oranında zam yapıldı.

Yeni rakamlar, yalnızca asgari ücretle çalışanları değil; özel sektördeki maaş zamlarını, sosyal hakları ve birçok ödeme kalemini de doğrudan etkiliyor.

Özel Sektör Maaş Zamları Asgari Ücrete Bağlı mı?

Özel sektörde maaş zamları doğrudan asgari ücrete endeksli olmasa da, birçok işveren 2026 yılı maaş artışlarını belirlerken asgari ücretteki yüzde 27’lik artışı temel kriter olarak değerlendiriyor. Bu durum, asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanlar için de zam beklentisini artırıyor.

2026 Asgari Ücret Zam Değerlendirmesi

2026 yılı için yapılan %27’lik asgari ücret artışı, artan yaşam maliyetleri ve enflasyon dikkate alındığında çalışanlar açısından önemli bir düzenleme olarak değerlendiriliyor. Yeni asgari ücretle birlikte hem çalışanların gelirlerinde artış sağlandı hem de özel sektör ücret politikalarında yeni bir dönem başladı.

İşverene verilecek prim desteği açıklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, asgari ücretli çalışanlar için işverenlere sağlanacak günlük prim desteği 42,33 TL, aylık destek tutarı ise 1.270 TL olarak belirlendi. Söz konusu destek, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Hangi işyerleri destekten yararlanabilecek?

Devlet desteği;

2025 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 1.300 TL ve altında olan çalışanlar için,

Toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 2.600 TL’ye kadar,

Linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde ise 3.467 TL ve altında ücretle çalışan sigortalılar için uygulanacak.

Ayrıca 2026 yılında yeni açılacak işyerleri, sigortalıların tamamı için ücret sınırı olmaksızın destekten yararlanabilecek.

Destekten kimler faydalanamayacak?

Sigortalı sayısını 2025 yılına göre azaltan işverenler, ilgili ay için bu destekten yararlanamayacak. Ayrıca;

SGK prim ve idari borçlarını zamanında ödemeyenler,

Sigorta bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

Usulsüz bildirim, muvazaa veya kayıt dışı istihdam tespit edilen işverenlerin Antalya'da asayiş olaylarında yakalanan 2 bin 991 şüpheliden 502'si tutuklandı İçeriği Görüntüle

destekleri gecikme cezası ve faiziyle geri alınacak.