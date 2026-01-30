Gram altın yüzde 4’e yakın değer kaybetti

Dün, ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamlamıştı. Ancak yeni işlem gününde yönünü aşağı çeviren gram altın, saat 09.35 itibarıyla yaklaşık yüzde 4 düşüş yaşayarak 7 bin 244 lira seviyesine geriledi.

Ons altında da düşüş var

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altın, aynı dakikalarda yüzde 3,8 değer kaybıyla 5 bin 187 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Küresel gelişmeler piyasaları etkiliyor

Piyasalarda yaşanan bu dalgalanmada; ABD’de hükümetin yeniden kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için adı geçen olası adaylara ilişkin gelişmeler ve açıklanan şirket bilançolarından gelen karışık sinyaller etkili oluyor.

Uzmanlar, küresel belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceği uyarısında bulunuyor