Geçtiğimiz cuma gününü yüzde 1,5 primle 7 bin 435 liradan kapatan gram altın, yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Sabah saatlerinde alımların artmasıyla gram altın Kahramanmaraş’ta 7 bin 600 lira bandının üzerine çıktı. Çeyrek ve cumhuriyet altınında da dikkat çekici artışlar yaşandı.
Kahramanmaraş Güncel Altın Fiyatları
Kuyumculardan alınan bilgilere göre kentte güncel fiyatlar şu şekilde:
-
Gram Altın: ~7.600 TL
-
Çeyrek Altın: ~12.800 TL
-
Yarım Altın: ~25.600 TL
-
Tam Altın: ~51.200 TL
-
Külçe Altın: 7850 TL
-
22 Ayar: 7750 TL
-
14 Ayar: 6555 TL
(Fiyatlar kuyumcular arasında farklılıklar gösterebilir.)
Savaş Endişesi Güvenli Limanı Parlatıyor
ABD-İran müzakerelerinden sonuç alınamaması ve ardından gelen askeri saldırılar, piyasalarda uzun süreli çatışma riskini gündeme taşıdı. İran’dan gelen misilleme açıklamalarıyla birlikte yatırımcılar altın ve ABD tahvillerine yöneldi. Bu gelişme, tahvil faizlerini aşağı çekerken altın fiyatlarını hızla yukarı itti.
Ons Altın da Zirvede
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yüzde 2’yi aşan yükselişle 5 bin 370 dolar seviyelerine kadar çıktı. Ons altındaki bu hareketlilik, iç piyasada gram altının rekor seviyelere yaklaşmasında etkili oldu.
Uzmanlardan Uyarı
Analistler, Orta Doğu’dan gelecek yeni haber akışının altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde hem jeopolitik gelişmeler hem de ABD ve Avrupa’dan gelecek ekonomik verilerin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.
Kahramanmaraş’ta yatırımcılar ve vatandaşlar ise yükseliş trendinin devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. Altındaki hızlı artış, özellikle düğün hazırlığı yapanları ve fiziki altın almayı planlayanları temkinli olmaya yöneltiyor.