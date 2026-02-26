Türkiye genelinde milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen ikramiyelere yapılacak olası artışa kilitlenmiş durumda. Hükümetin konuya ilişkin çalışmaları sürerken, yeni düzenlemenin kapsamı ve takvimi de netleşmeye başladı.

Farklı Senaryolar Masada

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 33,3’lük artış ile emekli bayram ikramiyesi 3.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltilmişti. 2025 yılında da 4.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin, 2026’da ne kadar olacağı henüz resmiyet kazanmış değil.

Ancak farklı ekonomik göstergeler baz alınarak yapılan hesaplamalara göre olası zam senaryoları şöyle şekilleniyor:

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artış oranı uygulanırsa:

→ 5.080 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 12,19’luk zam esas alınırsa:

→ 4.487 TL

Memur ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6’lık zam baz alınırsa:

→ 4.744 TL

2025 yılı enflasyonu olan yüzde 30,89 oranında artış yapılırsa:

→ 5.235 TL

Bu rakamlar yalnızca ihtimalleri yansıtıyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi için resmi bir açıklama yapılmadan kesin tutarın netleşmiş sayılmayacağı vurgulanıyor.

Ödeme Takvimi Ne Zaman?

2026 Ramazan Bayramı, 20–22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Bayram ikramiyeleri geleneksel olarak bayramdan yaklaşık bir hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Bu takvime göre;

Ödemelerin: 9–15 Mart 2026 haftasında yapılması bekleniyor.

Kesin ödeme tarihi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.

Açıklamanın Mart ayının ilk haftasında yapılması öngörülüyor.

Gözler Kabine ve TBMM’de

Emekliler, ikramiye tutarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, TBMM ve ekonomi yönetiminden gelecek resmi açıklamaları beklerken; artış oranının belirlenmesinde enflasyon, bütçe dengeleri ve sosyal refah kriterlerinin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından, yeni ikramiye tutarı kamuoyuna açıklanacak ve ödemeler Ramazan Bayramı takvimine göre emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

Emekliler, yapılacak resmi açıklamayı beklerken; ekonomi yönetiminin bütçe disiplini ile emekli refahı arasındaki dengeyi gözeterek karar vermesi öngörülüyor.