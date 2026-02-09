Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artışla 6 bin 941 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla 7 bin 339 lira seviyesinden işlem gördü. Böylece gram altın yeniden 7 bin lira bandının üzerine çıktı.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 5 bin 25 dolar seviyesine yükseldi. Gümüşün onsu da yüzde 5,2 değer kazanarak 81,5 dolar oldu.

Altin Gune Yukselerek Basladi-1

Güncel Altın Fiyatları

91E0211D 0Bc9 429B 97B3 0E7343E5F934-5

Küresel Etki Sürüyor

Uzmanlar, ons altındaki yükselişte küresel piyasalardaki belirsizlikler, güvenli liman talebinin artması ve değerli metallere yönelimin etkili olduğunu belirtiyor. Gümüşteki sert yükselişin de altın fiyatlarını desteklediği ifade ediliyor.

Altın piyasasında hareketliliğin, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.