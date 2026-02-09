Altın piyasasında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Cuma günü ons altındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 3 artışla 6 bin 941 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla 7 bin 339 lira seviyesinden işlem gördü. Böylece gram altın yeniden 7 bin lira bandının üzerine çıktı.
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 5 bin 25 dolar seviyesine yükseldi. Gümüşün onsu da yüzde 5,2 değer kazanarak 81,5 dolar oldu.
Güncel Altın Fiyatları
Has Altın: 7.376 – 7.425 TL
Gram Altın: 7.339 – 7.463 TL
22 Ayar Altın: 6.710 – 7.034 TL
Yeni Çeyrek Altın: 12.024 – 12.169 TL
Eski Çeyrek Altın: 11.987 – 12.109 TL
Yeni Yarım Altın: 24.049 – 24.330 TL
Yeni Tam Altın: 47.950 – 48.437 TL
Yeni Ata Altın: 49.277 – 49.848 TL
Küresel Etki Sürüyor
Uzmanlar, ons altındaki yükselişte küresel piyasalardaki belirsizlikler, güvenli liman talebinin artması ve değerli metallere yönelimin etkili olduğunu belirtiyor. Gümüşteki sert yükselişin de altın fiyatlarını desteklediği ifade ediliyor.
Altın piyasasında hareketliliğin, küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.