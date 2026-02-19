Altının gram fiyatı, yeni işlem gününe yükselişle başladı. Dün ons altındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,3 yükselişle 7 bin 14 liradan kapattı. Bugün saat 09.25 itibarıyla ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7 bin 35 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altınında Son Durum

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 60 liradan satılıyor. Piyasada altın türlerinde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

Ons Altın 5 Bin Dolara Yaklaştı

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 999 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altındaki yükseliş, iç piyasada da fiyatları destekliyor.

Jeopolitik Gerilimler Altını Destekliyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi konusunda temkinli duruşuna rağmen, ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimler altına olan talebi güçlendiriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları ve askeri seçeneklerin gündemde tutulması, küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

Fed Tutanakları ve Dolar Etkisi

Fed’in FOMC tutanaklarında faiz indirimi konusunda acele edilmeyeceği mesajı verilmesi doları güçlendirse de, artan küresel belirsizlikler güvenli liman talebini ön plana çıkardı. Bu durum altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini destekledi.

Piyasaların Gözü Veri Gündeminde

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç verilerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi cari denge ve ABD dış ticaret rakamlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor.