Ocak Ayı Enflasyon Rakamları Netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,84, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 30,65 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 33,98 olarak hesaplandı.

En Fazla Artış Konut ve Gıdada

Enflasyona en yüksek katkıyı yapan ana harcama grupları gıda, ulaştırma ve konut oldu.

Yıllık bazda;

Gıda ve alkolsüz içecekler: %31,69

Ulaştırma: %29,39

Konut, su, elektrik, gaz ve yakıtlar: %45,36

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı ise sırasıyla 7,82, 4,64 ve 6,74 puan olarak gerçekleşti.

Aylık Artışta Gıda İlk Sırada

Ocak ayında aylık bazda en yüksek fiyat artışı yine gıdada görüldü.

Aylık değişimler şöyle:

Gıda ve alkolsüz içecekler: %6,59

Ulaştırma: %5,29

Konut: %4,43

Aylık enflasyona katkıları ise gıdada 1,61, ulaştırmada 0,88, konutta 0,51 puan oldu.

Alt Kalemlerin Büyük Bölümünde Artış

TÜFE kapsamındaki 174 alt harcama grubunun ocak ayı verilerine göre;

157 alt grupta fiyat artışı ,

14 alt grupta düşüş ,

Bu tablo, fiyat artışlarının geneline yayıldığını ortaya koydu.

Çekirdek Enflasyon da Yükseldi

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç hesaplanan çekirdek enflasyon, ocakta aylık yüzde 4,22, yıllık yüzde 30,11 arttı. On iki aylık ortalamalara göre çekirdek enflasyon ise yüzde 33,82 olarak belirlendi.

Açıklanan veriler, yılın ilk ayında fiyat artışlarının güçlü seyrettiğini ve özellikle konut ve gıda harcamalarının hane bütçesi üzerindeki baskısının devam ettiğini gösterdi.