Altın Fiyatlarında Tarihi Yükseliş Dalgası

ABD dolarındaki zayıflık, altın fiyatlarında tarihi bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışının güçlenmesiyle birlikte ons altın yeni rekorlara koşarken, yurt içinde gram altın da tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Ons Altın 5 Bin 600 Dolara Dayandı

Spot piyasada ons altın, gün içerisinde 5 bin 598 dolar seviyesini test ederek tarihi zirvesini yeniledi. Ons altın şu sıralarda düne göre yaklaşık yüzde 3,7 artışla 5 bin 574 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, doların küresel çapta güç kaybetmesinin altındaki yükselişi hızlandıran en önemli faktörlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Kapalıçarşı’da Gram Altın 8 Bin TL’yi Aştı

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları kritik bir eşiği geride bıraktı. Gün içinde spot piyasada gram altın 7 bin 790 TL’ye kadar yükselirken, Kapalıçarşı’da ilk kez 8.076 TL seviyesini gördü. Böylece gram altın, tarihi rekorunu bir kez daha yukarı taşımış oldu.

Ocak Ayında Yüzde 35’i Aşan Artış

1 Ocak 2026’ta 5 bin 965 TL seviyesinde olan gram altın, 29 Ocak itibarıyla 8 bin 76 TL’den işlem görüyor. Böylece 2026 yılının ilk ayında gram altın fiyatı 2 bin 111 TL artarken, yüzde 35,4’lük dikkat çekici bir yükseliş kaydedildi.

Jeopolitik Riskler ve Fed Politikası Etkili

Analistler, ABD’nin artan borç yükü, küresel ticaret sisteminin bölgesel bloklara ayrılma sinyalleri ve jeopolitik risklerin yatırımcıları altına yönelttiğini vurguluyor. Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutması ve enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi, altının cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Gümüş de Rekor Kırdı

Altındaki yükseliş, gümüş piyasasına da yansıdı. Ons gümüş 119,42 dolarla tarihi zirvesini görürken, gram gümüş 166 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı. Gümüş, yılbaşından bu yana yüzde 65’in üzerinde değer kazanmış durumda.

Piyasalarda Gözler Küresel Gelişmelerde

Uzmanlara göre dolar endeksindeki sert gerileme, altının alternatif maliyetini düşürerek fiyatların daha da yükselmesine zemin hazırlıyor. Piyasalarda gözler, önümüzdeki günlerde jeopolitik gelişmeler ve küresel merkez bankalarından gelecek yeni mesajlara çevrilmiş durumda.