Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık enflasyon ortalaması doğrultusunda mart ayında ev ve iş yerlerine yapılabilecek en yüksek kira artış oranı yüzde 33,39 oldu.

Kira zam oranı, Türk Borçlar Kanunu gereği 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Şubat verilerinde bu oran yüzde 33,39 olarak gerçekleştiği için mart ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için üst sınır da bu oran olacak.

Kimleri Kapsıyor?

Belirlenen oran, mart ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracılarını kapsıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Örnek Hesaplama

Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konutta:

%33,39 artış uygulanırsa

Yeni kira bedeli yaklaşık 13.339 TL olacak.

Aynı şekilde 15.000 TL kira ödeyen bir kiracının yeni kira bedeli yaklaşık 20.008 TL’ye çıkabilecek.

Enflasyon Verileri Ne Diyor?

Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak açıklanırken, 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 33,39 oldu. Kira artış oranı da bu ortalama üzerinden belirlendi.

Mart ayı boyunca sözleşmesi yenilenecek kiracılar için geçerli olacak oran, nisan ayında açıklanacak yeni enflasyon verileriyle yeniden güncellenecek.