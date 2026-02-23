Yurt içi ve yurt dışı para transferlerinde kullanılan IBAN numaralarının yalnızca hesap sahibine ait işlemler için kullanılması gerektiği vurgulandı. Yapılan açıklamalarda, banka hesabı açılışından itibaren tüm işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında denetlendiği, hesap hareketlerinden doğrudan hesap sahibinin sorumlu tutulduğu hatırlatıldı.

Uzman değerlendirmelerine göre, bir kişinin kendi IBAN’ını başka kişi veya kurumların kullanımına açması; suç gelirlerinin aklanması, dolandırıcılık, suç örgütlerine yardım ve kayıt dışı gelir gibi ağır sonuçlar doğurabiliyor. Bu tür durumlarda hesabını kullandıran kişiler, masum olduklarını düşünseler dahi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

“IBAN Mağdurluğu” Nasıl Ortaya Çıkıyor?

Son dönemde sıkça dile getirilen “IBAN mağdurluğu”, kişilerin hesaplarını bilinçsiz şekilde başkalarına kullandırmaları sonucu ortaya çıkıyor. Yetkililer, bu tür mağduriyetlerin önüne geçmek için hesap bilgilerinin kesinlikle paylaşılmaması gerektiğini belirtiyor.

Para Transferlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mal veya hizmet alımı olmadan para gönderimi yapılmamalı

Ödeme yapılan kişi veya firma ile fatura bilgileri birebir örtüşmeli

Açıklama kısmı mutlaka doğru ve eksiksiz doldurulmalı

Tanınmayan kişi ya da kurumların hesaplarına para transferinden kaçınılmalı

Aksi halde, kara para aklama, vergi ziyaı, usulsüzlük ve hatta terörün finansmanı gibi suçlamalarla karşılaşılabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, IBAN kullanımında dikkat ve özenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların kişisel banka hesaplarını hiçbir koşulda üçüncü kişilere kullandırmamaları gerektiğinin altını çizdi.