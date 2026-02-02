Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta tarihi rekorlarını test eden altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle değer kaybetti. Özellikle ons altındaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarını da aşağı çekti.

Altın Neden Düştü?

ABD’de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların riskli pozisyonlarını azaltmasına neden oldu. Buna ek olarak, yükseliş sonrası kâr realizasyonu ve likidite ihtiyacı, altın başta olmak üzere birçok varlıkta dalgalanmayı artırdı.

2 Şubat 2026 Pazartesi Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasında güncel rakamlar şu şekilde:

Gram altın: 6.540 TL

Çeyrek altın: 11.359 TL

Yarım altın: 22.719 TL

Cumhuriyet altını: 45.298 TL

Ons altın: 4.695 dolar

Aynı saatlerde çeyrek altın 11 bin 383 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 953 liradan işlem görüyor.

Altın Düşmeye Devam Edecek mi?

Uzmanlar, kısa vadede ons altındaki dalgalanmanın devam edebileceğini, küresel gelişmeler ve ABD’den gelecek ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Piyasalarda yön arayışının sürdüğü bu süreçte yatırımcıların temkinli hareket etmesi öneriliyor.

Altın fiyatlarındaki gelişmeler anbean takip edilirken, yatırımcılar “Altın kaç TL?”, “Altın düşecek mi?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor.