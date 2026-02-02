Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta tarihi rekorlarını test eden altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesiyle değer kaybetti. Özellikle ons altındaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarını da aşağı çekti.
Altın Neden Düştü?
ABD’de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasına ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların riskli pozisyonlarını azaltmasına neden oldu. Buna ek olarak, yükseliş sonrası kâr realizasyonu ve likidite ihtiyacı, altın başta olmak üzere birçok varlıkta dalgalanmayı artırdı.
2 Şubat 2026 Pazartesi Güncel Altın Fiyatları
Altın piyasasında güncel rakamlar şu şekilde:
-
Gram altın: 6.540 TL
-
Çeyrek altın: 11.359 TL
-
Yarım altın: 22.719 TL
-
Cumhuriyet altını: 45.298 TL
-
Ons altın: 4.695 dolar
Aynı saatlerde çeyrek altın 11 bin 383 liradan, Cumhuriyet altını ise 44 bin 953 liradan işlem görüyor.
Altın Düşmeye Devam Edecek mi?
Uzmanlar, kısa vadede ons altındaki dalgalanmanın devam edebileceğini, küresel gelişmeler ve ABD’den gelecek ekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor. Piyasalarda yön arayışının sürdüğü bu süreçte yatırımcıların temkinli hareket etmesi öneriliyor.
Altın fiyatlarındaki gelişmeler anbean takip edilirken, yatırımcılar “Altın kaç TL?”, “Altın düşecek mi?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor.