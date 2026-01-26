Sabah saatleri itibarıyla gram altın 7 bin 80 liradan işlem görürken, çeyrek altın 11 bin 850 liraya, Cumhuriyet altını ise 47 bin 200 liraya yükseldi.

Geçtiğimiz cuma günü ons altındaki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,5 yükselişle 6 bin 947 liradan tamamlamıştı. Yeni haftaya da yükseliş ivmesini koruyarak başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla yüzde 1,9 oranında artış kaydetti.

Uluslararası piyasalarda da altın güçlü seyrini sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde 5 bin 93 doları görerek tarihi zirvesini yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 1,8 primle 5 bin 70 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

Uzmanlar, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik riskler, küresel ekonomide belirsizlikler, yarı iletken sektöründeki satış baskısı ve ABD’de etkili olan kar fırtınasının bazı sektörlerde yarattığı olumsuzlukların, güvenli liman talebini artırdığına dikkat çekiyor. Bu gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı desteklemeye devam ettiği belirtiliyor.

Altın piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.