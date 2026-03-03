TÜFE ve Yİ-ÜFE’de Son Durum

TÜİK’in açıkladığı verilere göre:

  • Aylık TÜFE artışı: %2,96

  • Yıllık TÜFE artışı: %31,53

  • 12 aylık ortalamalara göre TÜFE: %33,39

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise:

  • Aylık: %2,43

  • Yıllık: %27,56

  • 12 aylık ortalama: %25,60

TÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95 artış gösterdi.

En Fazla Artış Eğitimde

Yıllık bazda ana harcama grupları incelendiğinde:

  • Eğitim: %55,78 (en yüksek artış)

  • Konut: %42,33

  • Gıda ve alkolsüz içecekler: %36,44

  • Ulaştırma: %28,86

En az artış ise yüzde 6,79 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Aylık Artışta Gıda Öne Çıktı

Şubat ayında aylık bazda en dikkat çekici değişimler:

Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 5,31’lik düşüş kaydedildi.

En yüksek aylık artış yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler grubunda gerçekleşti.

Sanayi Sektöründe Fiyat Artışları

Yİ-ÜFE verilerine göre yıllık değişimler:

  • Madencilik ve taş ocakçılığı: %31,88

  • İmalat: %27,98

  • Su temini: %38,22

  • Elektrik ve gaz: %22,53

Aylık bazda ise elektrik ve gaz üretiminde yüzde 3,04 düşüş görülürken, diğer sektörlerde artış kaydedildi.

174 Kalemin 142’sinde Artış

TÜFE kapsamında incelenen 174 alt başlığın:

  • 142’sinde artış,

  • 27’sinde düşüş,

  • 5’inde ise değişim yaşanmadı.

Şubat ayı enflasyon verileri, özellikle kira artış oranı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle mart ayı ekonomik gündeminin ana başlığı oldu.