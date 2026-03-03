TÜFE ve Yİ-ÜFE’de Son Durum
TÜİK’in açıkladığı verilere göre:
-
Aylık TÜFE artışı: %2,96
-
Yıllık TÜFE artışı: %31,53
-
12 aylık ortalamalara göre TÜFE: %33,39
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise:
-
Aylık: %2,43
-
Yıllık: %27,56
-
12 aylık ortalama: %25,60
TÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,95 artış gösterdi.
En Fazla Artış Eğitimde
Yıllık bazda ana harcama grupları incelendiğinde:
-
Eğitim: %55,78 (en yüksek artış)
-
Konut: %42,33
-
Gıda ve alkolsüz içecekler: %36,44
-
Ulaştırma: %28,86
En az artış ise yüzde 6,79 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.
Aylık Artışta Gıda Öne Çıktı
Şubat ayında aylık bazda en dikkat çekici değişimler:
-
Gıda ve alkolsüz içecekler: %6,89
-
Ulaştırma: %2,58
-
Konut: %2,40
Giyim ve ayakkabı grubunda ise yüzde 5,31’lik düşüş kaydedildi.
En yüksek aylık artış yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler grubunda gerçekleşti.
Sanayi Sektöründe Fiyat Artışları
Yİ-ÜFE verilerine göre yıllık değişimler:
-
Madencilik ve taş ocakçılığı: %31,88
-
İmalat: %27,98
-
Su temini: %38,22
-
Elektrik ve gaz: %22,53
Aylık bazda ise elektrik ve gaz üretiminde yüzde 3,04 düşüş görülürken, diğer sektörlerde artış kaydedildi.
174 Kalemin 142’sinde Artış
TÜFE kapsamında incelenen 174 alt başlığın:
-
142’sinde artış,
-
27’sinde düşüş,
-
5’inde ise değişim yaşanmadı.
Şubat ayı enflasyon verileri, özellikle kira artış oranı ve gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle mart ayı ekonomik gündeminin ana başlığı oldu.