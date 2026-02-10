BEST BRANDS HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.’nin halka arz süreci 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde başarıyla tamamlandı. Şirketin payları, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle yatırımcılara sunuldu ve süreç sonunda toplam halka arz büyüklüğü 802.304.979 TL olarak gerçekleşti. Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı ise 14,70 TL olarak belirlendi.

BEST BRANDS GRUP ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Best Brands halka arzında yatırımcılara ortalam 68 Lot (999 TL) dağıtım yapıldı.

BEST BRANDS GRUP ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Best Brands halka arzında yatırımcılara ortalam 68 Lot (999 TL) dağıtım yapıldı.

BEST BRANDS (BESTE) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Best Brands Grup Enerji borsa işlem tarihi henüz belli olmadı. Şirketin bu hafta Borsa İstanbul Ana Pazar'da "BESTE" koduyla işlem görmesi bekleniyor.