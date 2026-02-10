Mahkeme salonunda ortaya çıkan gerçekler, Cihan ve Alya arasındaki kırılgan dengeyi sarsarken Boran’ın hamleleri gerilimi daha da tırmandırıyor.

Mahkeme salonunda yaşanan beklenmedik gelişme, Cihan’ın dünyasını altüst etti. Videoyla ilgili gerçeğin gün yüzüne çıkması, Cihan’ın Alya’ya duyduğu güveni derinden sarstı. Bu süreçte Boran ise yaşananları kendi lehine çevirmek için harekete geçti. Boşanmamakta kararlı olan Boran, direncini artırarak gerilimin dozunu yükseltti.

Cihan ve Alya, aralarındaki tansiyonu düşürmek adına birbirlerine alan tanımaya çalışsa da bu suskunluk, geçmişte yaşanan pek çok anın yanlış yorumlanmasına neden oldu. İki isim arasındaki sessizlik yalnızca onları değil, çevrelerindeki dengeleri de sarsmaya başladı.

Cihan’dan vazgeçemeyeceğini bilen Alya ise Boran’la süregelen kavgasını bitirmek için onunla yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. Ancak bu görüşme, kontrolün yavaş yavaş kaybedildiği tehlikeli bir sürecin kapısını aralıyor.

Yaşanan gelişmeler, hikâyede yeni kırılma noktalarının habercisi olurken, karakterler arasındaki hesaplaşmanın daha da derinleşeceğini gösteriyor.

Yeni Bölüm Fragmanı ve İlk Kareler de Yayınlandı!

EKOFULL Dergisi Şubat 2026 sayısı okurla buluştu
