Düğün sonrası İso ve Fadime olanlardan habersiz yayla evindeki zoraki balaylarında birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. İso, Fadime’nin örüğündeki boncukların anlamını öğrenir ve kahrolur.

Kız kardeşini tam evlendirmişken barışı bozacak bir sır olduğunu öğrenen, üstelik bu sırrı Esme’nin de bildiğini anlayan Adil’in kalbinde kırılacak yer kalmamıştır. Adil, gemileri yakar, silahın bulunmasını beklemekten vazgeçer ve Esme’ye resti çeker.

Ancak Şerif’in Adil’i ihbar etmesi Adil’i zora sokar. Tam o sırada Hicran’ın kendini tehlikeye atarak yaptığı bir hamle, sır sakladığı için Esme’ye çok kırılan Eleni’yi Hicran’la yakınlaştırmaya başlar. Hem Adil’i hem Eleni’yi kaybetme ihtimali Esme’yi mahveder.

Öfkesini Furtuna Konağı’nda önüne geleni parçalayarak çıkarır ve Şerif’i pişman etmeye yemin eder. Adil’in Şerif’i tamamen ortadan kaldırmak için yaptığı planın ilk aşaması, Eleni’ye olan aşkı ile ailesi arasında kalan Oruç için yolun sonunu getirir.

Eleni bu cezaya kahrolur. Oruç’a çok büyük bir bedel ödeten Adil’in hedefinde şimdi Esme vardır. Ya yan yana yakacaklardır, ya ayrı ayrı yanacaklardır.

Taşacak Bu Deniz 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Taşacak Bu Deniz yeni bölümde bizi neler bekliyor? Detaylar için son bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.