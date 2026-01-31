Düğün sonrası İso ve Fadime olanlardan habersiz yayla evindeki zoraki balaylarında birbirlerini daha yakından tanımaya başlarlar. İso, Fadime’nin örüğündeki boncukların anlamını öğrenir ve kahrolur.

Image00001 21663652

Kız kardeşini tam evlendirmişken barışı bozacak bir sır olduğunu öğrenen, üstelik bu sırrı Esme’nin de bildiğini anlayan Adil’in kalbinde kırılacak yer kalmamıştır. Adil, gemileri yakar, silahın bulunmasını beklemekten vazgeçer ve Esme’ye resti çeker.

Image00003 21663658

Taşacak Bu Deniz 15. Bölümde Neler Oldu? 16. Bölüm Fragmanı!
Taşacak Bu Deniz 15. Bölümde Neler Oldu? 16. Bölüm Fragmanı!
İçeriği Görüntüle

Ancak Şerif’in Adil’i ihbar etmesi Adil’i zora sokar. Tam o sırada Hicran’ın kendini tehlikeye atarak yaptığı bir hamle, sır sakladığı için Esme’ye çok kırılan Eleni’yi Hicran’la yakınlaştırmaya başlar. Hem Adil’i hem Eleni’yi kaybetme ihtimali Esme’yi mahveder.

Image00010 21663649

Öfkesini Furtuna Konağı’nda önüne geleni parçalayarak çıkarır ve Şerif’i pişman etmeye yemin eder. Adil’in Şerif’i tamamen ortadan kaldırmak için yaptığı planın ilk aşaması, Eleni’ye olan aşkı ile ailesi arasında kalan Oruç için yolun sonunu getirir.

Image00006 21663654

Eleni bu cezaya kahrolur. Oruç’a çok büyük bir bedel ödeten Adil’in hedefinde şimdi Esme vardır. Ya yan yana yakacaklardır, ya ayrı ayrı yanacaklardır.

Image00008 21663655

Taşacak Bu Deniz 17. Bölüm fragmanı yayınlandı. Taşacak Bu Deniz yeni bölümde bizi neler bekliyor? Detaylar için son bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

Taşacak Bu Deniz | 17. Bölüm Fragmanı