Son bölümde yaşananlar, dizide dengeleri tamamen değiştirdi. Esme’nin ortadan kaybolması Adil’i çaresizliğe sürüklerken, sevdiği kadına ulaşamamanın verdiği korku ve panik Adil’i içinden çıkılmaz bir noktaya getirdi.

Esme ise yıllar sonra Şerif’in gölgesinden kurtulmanın özgürlüğünü yaşadı; büyük yüzleşme öncesinde hem kendini toparladı hem de geleceği için planlar yapmaya başladı.

Adil, Esme’nin Ramazan gerekçesiyle gittiğini öğrenince yıkıldı. Onu kaybetmemeye kararlı olan Adil, yaylaya çıkarak Esme’nin kapısında beklemeye başladı. Bu bekleyiş, Adil’in sevdiği kadına olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Koçari’de Ramazan’ın manevi havası herkesi sararken, Eleni’nin aldığı karar dikkat çekti. Hristiyan olmasına rağmen Ramazan’ın ruhunu hissetmek isteyen Eleni, oruç tutmaya başladı. Bu süreçte Oruç’un desteği Eleni için belirleyici olurken, Zarife’nin iki genci evlendirme hayali beklenmedik bir gelişmeyle sarsıldı.

Şerif’in hapse girmesinin ardından İso ve Fadime boşanma kararı aldı. Ancak bu karar, ikisinin de birbirinden kopmanın sandıkları kadar kolay olmadığını anlamalarına neden oldu.

Tam bu sırada Eyüphan’ın kurduğu tehlikeli plan, büyük bir faciaya yol açtı. İso’nun pikabının frenlerini bozan Eyüphan, farkında olmadan Eleni ve Fadime’yi ölümle burun buruna getirdi.

Son bölüm, frenleri tutmayan pikapla yaşanan korkunç kazayla sona erdi. Eleni ve Fadime’nin içinde bulunduğu araç kontrolden çıkarken, herkesin aklında tek bir soru kaldı: Bu kazadan kim sağ çıkacak? Final sahnesi, izleyiciyi büyük bir merak ve endişe içinde bıraktı.

