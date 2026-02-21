Hüyüklü Mahallesi yol kavşağında Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, vatandaşlar ve partililer tarafından karşılanan Çiftçi, Kaymakamlığa geçti.

Ekran Görüntüsü 2026 02 21 093305
Kaymakam Muammer Sarıdoğan'dan brifing alan Çiftçi, Afşin Belediyesini de ziyaret ederek, Başkan Kıraç ile bir araya geldi.
Ekran Görüntüsü 2026 02 21 093432
Çiftçi, daha sonra Eshab-ı Kehf Bulvarı’nda vatandaşlarla sohbet etti.

Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Yağmur Geliyor, Sıcaklık Düşüyor
Kahramanmaraş’ta Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak? Yağmur Geliyor, Sıcaklık Düşüyor
İçeriği Görüntüle

Ekran Görüntüsü 2026 02 21 093341
Bakan Çiftçi'ye, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ile diğer ilgililer eşlik etti.