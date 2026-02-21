Hüyüklü Mahallesi yol kavşağında Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, vatandaşlar ve partililer tarafından karşılanan Çiftçi, Kaymakamlığa geçti.



Kaymakam Muammer Sarıdoğan'dan brifing alan Çiftçi, Afşin Belediyesini de ziyaret ederek, Başkan Kıraç ile bir araya geldi.



Çiftçi, daha sonra Eshab-ı Kehf Bulvarı’nda vatandaşlarla sohbet etti.



Bakan Çiftçi'ye, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ile diğer ilgililer eşlik etti.