Yeniden İmar Sürecinde Kritik Eşik Aşıldı

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta yeniden ayağa kalkma süreci planlı ve kararlı adımlarla sürüyor. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan çalışmaların geldiği noktaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Gül, devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu ve yeniden imar sürecinin aralıksız devam ettiğini vurguladı.

“455 Bin Hak Sahibine Konutlarını Teslim Ettik”

Başkan Gül, yapılan çalışmaların kapsamına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yeniden imar ve yeniden inşa çalışmaları kapsamında 11 ilimizde, özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere önemli bir mesafe kat edildi. 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 455 bin hak sahibine konutlarını teslim ettik.”

Sadece Konut Değil, Yeni Bir Yaşam Alanı

Gül, yürütülen sürecin yalnızca konut yapımıyla sınırlı olmadığını belirterek, altyapı çalışmaları, sosyal donatı alanları ve şehir yaşamını destekleyen projelerin de eş zamanlı yürütüldüğünü ifade etti. Yeni yaşam alanlarının, hem barınma ihtiyacını karşıladığını hem de şehirlerin sosyal ve ekonomik hayatına canlılık kazandırdığını dile getirdi.

2026’da Vatandaş Buluşmaları Devam Edecek

Teslim edilen konutların ardından vatandaşlarla temasların süreceğini belirten Gül, 2026 yılı itibarıyla depremden etkilenen hanelerle buluşmaların devam edeceğini kaydetti. Bu ziyaretlerin, sürecin sahada birebir takip edilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bakan ve Genel Merkez Heyeti Sahada Olacak

Açıklamasında saha ziyaretlerine de değinen Gül, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün de bu kapsamda İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Genel Başkan Yardımcımız ve Sosyal Politikalar Başkanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, MKYK üyelerimiz ve milletvekillerimiz vatandaşlarımızla bir araya gelecek. İlk iftarlarında hanelerinde ve iş yerlerinde olacaklar. Şehrimize gelen Sayın Bakanımıza ve Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum.”

Kahramanmaraş Yeniden Ayağa Kalkıyor

Depremin ardından büyük bir yıkım yaşayan Kahramanmaraş’ta yürütülen yeniden imar çalışmaları, kalıcı yaşam alanlarının oluşturulması ve şehrin geleceğe daha güçlü hazırlanması açısından kritik önem taşıyor. Yetkililer, sürecin hız kesmeden devam edeceğini vurguluyor.