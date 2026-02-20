Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 ve 18 Şubat 2026 tarihlerinde yürütülen operasyonlarda toplam 21,45 gram metamfetamin ile 103 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 ve 18 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda ise 1460 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 adet Dyson marka saç şekillendirici ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.