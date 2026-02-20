Cumartesi Günü Çok Bulutlu Geçecek

Meteorolojik tahminlere göre 21 Şubat Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta hava çok bulutlu olacak. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 17 derece olarak tahmin ediliyor.

Geçmiş yıllar ortalamasına bakıldığında, cumartesi günü sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyredeceği görülüyor.

Pazar Günü Yağmur Etkili Olacak

22 Şubat Pazar günü ise Kahramanmaraş’ta yağışlı hava etkisini gösterecek. Yağmurla birlikte sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı 14 derece olacak.

Nem oranının yüzde 51 ile 90 arasında seyretmesi beklenirken, rüzgar hızının 8 km/sa civarında olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, özellikle pazar günü beklenen yağış nedeniyle sürücülerin dikkatli olması, ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranılması gerektiğini belirtiyor. Açık alanda planı olan vatandaşların yağmura karşı hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Kahramanmaraş’ta hafta sonu hava durumuna ilişkin güncel bilgiler için meteoroloji uyarılarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.