6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ibadethaneler, yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından bir bir ibadete açılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan İsa Divanlı Camii, Nakıp Camii, Nuh Camii, Evzaniye Camii ile Elbistan Himmet Baba Camii düzenlenen toplu açılış töreniyle yeniden ibadete sunuldu.

Toplu açılış töreni, Cuma Namazı öncesi İsa Divanlı Camii’nde gerçekleştirildi. Programa; 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışta, tarihi camilerin yeniden ayağa kaldırılmasının şehrin hafızası ve manevi kimliği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

“Tarihi Yapılarımızı Bir Bir Hizmete Sunuyoruz”

Toplu açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin yalnızca konut ve iş yerlerinde değil, asırlardır şehrin kimliğini oluşturan tarihi yapılarda da ciddi hasarlara yol açtığını hatırlattı. Görgel, “6 Şubat’ta zarar gören tarihi yapılarımızın restorasyonunu tamamlayarak bir bir yeniden hizmete sunmaya başladık hamdolsun. Bugün 5 camiimizi daha hizmete sunuyoruz. Kahramanmaraş’ımız her geçen gün daha da iyiye doğru gitmeye devam ediyor. Restorasyonu tamamlanarak hizmete sunulan camilerimizin şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş Çok Ciddi Ölçüde Toparlanıyor”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici de konuşmasında, depremlerin ardından yürütülen ihya ve inşa çalışmalarına dikkat çekti. Debgici, “6 Şubat depremlerinin ardından birçok tarihi eserimizin restorasyonu tamamlanarak açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Bugün 5 camiimizi daha yeniden hizmete sunuyoruz. Kahramanmaraş’ımız artık çok ciddi ölçüde toparlanıyor” dedi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise tarihi yapıların ayağa kaldırılmasının manevi açıdan büyük anlam taşıdığını belirterek, “Hamdolsun tarihi yapılarımız bir bir ayağa kalkıyor. İnşallah bunların devamı da gelecek” şeklinde konuştu.

“Kahramanmaraş’ın Yeniden Ayağa Kalktığına Şahitlik Ediyoruz”

65.⁠ ⁠Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya da 6 Şubat depremlerinin ilk gününde Kahramanmaraş’ta bulunduğunu hatırlatarak, şehrin toparlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, “6 Şubat depremlerinin ilk günü Kahramanmaraş’taydım. Yaraların hızla sarıldığını, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalktığını görmek mutluluk verici. Kahramanmaraş’ın her geçen gün çok daha güçlü şekilde ayağa kalktığına hep birlikte şahitlik ediyoruz. İbadethanelerimizin de yeniden ayağa kaldırılması çok kıymetli. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz ibadethanelerimizin Kahramanmaraş’a yeniden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.