Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki O.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında daha önceye dayanan alacak anlaşmazlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu O.T.’nin bacağına mermi isabet etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı O.T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.