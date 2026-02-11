Türkiye’yi derinden sarsan Özgecan Aslan cinayetinin üzerinden 11 yıl geçti. Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Özgecan, 11 Şubat 2015’te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti.

Ölüm yıl dönümünde kızlarının mezarını ziyaret etmek için İzmir’den Mersin’e gelen Mehmet ve Songül Aslan çifti, evlat hasretinin ilk günkü gibi taze olduğunu dile getirdi.

“Hiçbir Zaman Unutmadık”

Anne Songül Aslan, geçen 11 yıla rağmen acının dinmediğini ifade ederek, “Özge’m vefat edeli 11 yıl oldu. Rabb’im kimseye bu acıları vermesin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. ‘Başka canlar yanmasın.’ diyorum.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Kızını her an kalbinde yaşattığını belirten anne Aslan, “Özge’m her dakika içimizde. Hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız.” dedi.

“Cehennem İçimizde, Sönmüyor”

Baba Mehmet Aslan ise acının zamanla hafiflemediğini vurgulayarak, yaşadıkları boşluğu şu sözlerle anlattı:

“Onun oturduğu koltuğa, köşeye oturuyoruz. Karşımızda onun resmi var. Kendimizi avutuyoruz, ne yapalım? Bizim gözlerimiz gülüyor ama kalbimiz yanıyor. Cehennem içimizde, sönmüyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil, geçmiyor.”

İki çocukları daha olduğunu hatırlatan Aslan, onların geleceği için güçlü görünmeye çalıştıklarını ancak acının rüyalarda bile peşlerini bırakmadığını söyledi.

Melek Figürlü Anıt Mezar Başında Anma

Aslan ailesi, Toroslar ilçesindeki Mersin Şehir Mezarlığı’nda bulunan melek figürlü anıt mezar başında anma programı düzenleyecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Özgecan’ın adı dualarla ve gözyaşlarıyla anılacak.

Türkiye’nin Vicdanında Derin Bir Yara

Özgecan Aslan cinayeti, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığın artmasında önemli bir dönüm noktası olmuştu. Olayın ardından yargılanan sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, fail Ahmet Suphi Altındöken ise 2016 yılında cezaevinde öldürülmüştü.

Aradan geçen 11 yıla rağmen Özgecan’ın adı, adalet ve kadın güvenliği mücadelesinin sembollerinden biri olmaya devam ediyor. Ailesinin tek dileği ise bir daha hiçbir annenin, hiçbir babanın böyle bir acıyı yaşamaması.