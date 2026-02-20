Kahramanmaraş’ta Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana gelen ani arıza, kent genelinde geniş çaplı su kesintisine yol açtı. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), arızanın ana iletim hattında oluştuğunu ve ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.
Su Kesintisi Yaşanan Mahalleler
Arıza nedeniyle su kesintisi uygulanan mahalleler şu şekilde sıralandı:
Bağlarbaşı, Bahçelievler, Dumlupınar, Egemenlik, Erkenez, Genç Osman, Güzelyurt, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, İsmetpaşa, Yusuflar, Kanuni, Karataş, Karaziyaret, Kurtuluş, Mehmet Akif, Menderes, Namık Kemal, Şazibey, Yavuz Selim ve Yenişehir.
Sular 23.00’ten Sonra Verilecek
KASKİ’den yapılan açıklamada, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından şebeke basıncının dengelenmesi amacıyla suyun kademeli olarak verileceği bildirildi.
Yetkililer, 20 Şubat Cuma günü saat 23.00 itibarıyla suyun mahallelere aşamalı şekilde ulaştırılmasının planlandığını, ancak bazı bölgelerde gecikme yaşanabileceğini belirtti.
Vatandaşlardan, su kesintisi süresince gerekli tedbirleri almaları istendi.