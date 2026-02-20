Şampiyonluk hedefiyle yoluna emin adımlarla devam eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 25. haftasında deplasmanda Granny's Waffles Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele, her iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Maç Ne Zaman, Nerede Oynanacak?

Kırklarelispor – Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması 22 Şubat 2026 Pazar günü, saat 15.00’te, Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Canlı Yayın Bilgileri

Futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma, Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve ücretsiz olarak yayınlanacak. Maçı stadyumdan izleyemeyen taraftarlar ekran başından takibini sürdürebilecek.

Karşılaşmayı Yönetecek Hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre mücadelede düdük:

Hakem: Asen Albayrak

Yardımcı Hakemler: Okan Delier, Demirhan Emir

Dördüncü Hakem: Bekir Doğan

Maç Günü Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kırklareli’de maç saatlerinde yağmurlu bir hava bekleniyor. Olumsuz hava şartlarının oyunun temposunu etkilemesi bekleniyor.

İlk Maçı İstiklalspor Kazanmıştı

Sezonun ilk yarısında Kahramanmaraş’ta oynanan mücadeleyi İstiklalspor 3-2 kazanmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda da galip gelerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

İstiklalspor’un Sezon Karnesi Dikkat Çekiyor

Ligde geride kalan 24 haftada Kahramanmaraş İstiklalspor 65 gol atıp sadece 17 gol yedi.

17 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 54 puanla İstiklalspor ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımlarından biri olarak liderlik koltuğunda yer alıyor.

Kırklarelispor Evinde Sürpriz Peşinde

Ev sahibi Kırklarelispor ise 24 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Kırklarelispor 24 puan ile 14. sırada bulunuyor.

İç sahada zaman zaman etkili sonuçlar alabilen Kırklareli temsilcisi, lider karşısında sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor.