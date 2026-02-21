Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının bereketi ve birlik ruhu, ikinci günde de iftar çadırlarında yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde üç farklı noktada kurulan iftar çadırları, binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturarak dayanışma ve paylaşma duygusunu pekiştirdi.

Şehrin en yoğun noktalarından Milli İrade Meydanı, Ramazan ayına özel olarak oluşturulan Ramazan Sokağı ve Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’nde kurulan iftar alanlarında vatandaşlara sıcak yemek ikram edildi. İftar saatine doğru çadırlarda oluşan yoğunluk, Ramazan’ın Kahramanmaraş’ta nasıl bir coşkuyla karşılandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda, aynı sofrada buluşmanın verdiği manevi huzur ön plana çıktı. Aileler çocuklarıyla birlikte iftar saatini beklerken, gençler ve yaşlılar yan yana oturarak Ramazan’ın paylaşma ve kaynaşma ruhunu birlikte yaşadı. Ezanın okunmasıyla birlikte edilen dualar, şehrin dört bir yanında yükselen “amin” sesleriyle birleşti.

İftar programlarının ardından Ramazan coşkusu etkinlik alanlarında devam etti. Özellikle Ramazan Sokağı ve Namık Kemal Mahallesi’nde kurulan etkinlik çadırlarında düzenlenen kültürel gösteriler, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun unutulmaz karakterleri Hacivat ve Karagöz’ün sahne aldığı gölge oyunları hem çocuklardan hem de yetişkinlerden büyük ilgi gördü. Meddah gösterileri ise geçmişten günümüze uzanan hikâyeleriyle izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.

7’den 70’e tüm vatandaşların katılım sağladığı etkinliklerde Ramazan akşamının neşesi, kahkahalar ve alkışlar eşliğinde paylaşıldı. Çocuklar geleneksel oyun ve gösterilerle doyasıya eğlenirken, büyükler de eski Ramazanları hatırlatan sahnelerle nostalji yaşadı.