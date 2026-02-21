Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Ocak ayına ait Kahramanmaraş Havalimanı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Ocak ayında Kahramanmaraş Havalimanı’nda 21 bin 289 iç hat, 173 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 21 bin 462 yolcuya hizmet verildi. Yolcu sayısındaki bu hareketlilik, kentte hava ulaşımına olan talebin sürdüğünü ortaya koydu.

Uçak Trafiği 176’ya Ulaştı

Aynı dönemde havalimanında gerçekleşen uçak trafiği ise 175’i iç hat, 1’i dış hat olmak üzere toplam 176 iniş-kalkış olarak kayıtlara geçti.

Yük Taşımacılığında Hareketlilik

Ocak ayı boyunca havalimanında kargo, posta ve bagajdan oluşan toplam 192 ton yük trafiği gerçekleşti. Bu rakam, yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da belirli bir hareketlilik yaşandığını gösterdi.

Yetkililer, önümüzdeki aylarda yolcu ve uçuş trafiğinde artış beklendiğini ifade ederken, Kahramanmaraş Havalimanı’nın bölge ulaşımında önemli bir rol üstlenmeye devam ettiğini vurguladı.