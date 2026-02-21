Motorine 2 Lira 40 Kuruş Zam Bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruşluk zam yapılacak. Zam kararıyla birlikte motorin fiyatları birçok şehirde yeni bir eşiği aşacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Yeni Fiyatlar

Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatının;

İstanbul’da: 60,29 TL

Ankara'da: 61,42 TL

İzmir’de: 61,70 TL

seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

Petrol Fiyatları Zamları Tetikliyor

Uzmanlar, ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimin küresel petrol fiyatlarını yukarı çektiğine dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Son Zam Geçtiğimiz Ay Yapılmıştı

Motorin fiyatlarına geçtiğimiz ayın sonunda da 1 lira 43 kuruşluk zam gelmişti. Bu artışla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 57 lira seviyelerine yükselmiş, ortalama bir araç deposunu doldurmanın maliyeti 2 bin 800 lirayı aşmıştı.

Yeni Zam Depo Maliyetini Artıracak

Yeni zamla birlikte araç sahiplerinin akaryakıt giderlerinin daha da artması beklenirken, sektör temsilcileri petrol piyasalarındaki seyrin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.