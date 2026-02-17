Yaşanan kazanın ardından Cihan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, ameliyat süreci beklenmedik risklerle daha da kritik bir hâl alıyor.

Hayatla ölüm arasındaki ince çizgide zamana karşı yarışan Cihan için her dakika büyük önem taşırken, Alya tüm gücünü onun iyileşmesi için seferber ediyor.

Ancak Alya’nın, oğlunu korumak adına attığı adımların Cihan’ı bu noktaya sürüklediğini düşünmesi, omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırıyor.

Diğer yanda Zerrin, bebeğinin aniden rahatsızlanmasıyla büyük bir panik yaşıyor. Kimseye fark ettirmeden çocuğuna ulaşmaya çalışan Zerrin, hiç beklemediği bir anda dikkat çeken bir bakışa yakalanıyor.

Önüne çıkan bu engel, uzun süredir sakladığı sırrın açığa çıkmasına neden olabilecek gelişmelerin fitilini ateşliyor.

Yeni bölümde hem Cihan’ın yaşam mücadelesi hem de karakterlerin yüzleşmek zorunda kalacağı gerçekler, hikâyenin seyrini tamamen değiştirecek. Yayınlanacak fragmanla birlikte izleyicileri soluksuz bırakacak gelişmeler ekran başındakileri bekliyor.