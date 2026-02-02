EKOFULL Dergisi, Ticaret ve Sanayi Odaları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerine (TOBB, DEİK, TİM, ASKON, MÜSİAD) ulaştırılırken, aynı zamanda İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Kütüphane’ye kayıtlı yayınlar arasında yer alıyor.

Şubat 2026 sayısının kapak dosyası, “Bakım Ekonomisinden Üretime: Kadının Gücü, Türkiye’nin Büyümesi” başlığıyla hazırlandı. Dosyada, kadın emeğinin üretim süreçlerindeki rolü, ekonomik büyümeye katkısı ve toplumsal kalkınmadaki belirleyici etkisi farklı boyutlarıyla ele alındı.

Kapak dosyasında; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Doru Grup Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Şirikçi Tanrıverdi, Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, SG Pamuk Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Gürsel Çıngı, Element Proje Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Merve Çelebi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Esin Güral Argat ile KİGEM Koordinatörü Mine Şevran konuk oldu.

Konuk isimler, kadınların üretim, girişimcilik ve istihdam alanlarında üstlendikleri rolü kendi deneyimleri ve değerlendirmeleriyle aktardı.

Derginin Şubat sayısında ayrıca ekonomi ve iş dünyasının güncel başlıklarına ışık tutan köşe yazıları yer aldı.

Hikmet Gümüşer, Prof. Dr. Hüseyin Ağır, Doç. Dr. Ferid Önder, Şule Kirişci, Mehmet Akif Ağca ve Dr. Ayşegül Demircioğlu, kaleme aldıkları yazılarla ekonomik gelişmeleri, politika tartışmalarını ve sektörel dönüşümleri değerlendirdi.

EKOFULL Dergisi, Şubat 2026 sayısıyla hem karar vericilere hem de iş dünyasına yönelik içerikleriyle ekonomik gündeme güçlü bir katkı sunmayı hedefliyor.

EKOFULL Dergisi 26. Sayısı için https://ekofull.com/urun/ekofull-dergisi-25-sayi-subat-2026/ tıklayın.