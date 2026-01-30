Aile Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eser, bir eşin, bir babanın ve elli yaşında bir adamın hayatına aniden giren müzmin bir hastalıkla başlayan sarsıcı süreci merkezine alıyor. Günlük hayatın sıradan akışı, bir anda belirsizlik, ağrı, kaygı ve ölüm düşüncesiyle kesintiye uğruyor. Uzun, bu yolculuğu yalın ve içten bir dille okura aktarıyor.

“Rabbim Ne Olur Toparla Beni”, hastalıkla birlikte değişen ruh hâllerini, insanın kendisiyle yaptığı sessiz konuşmaları ve zaman algısının nasıl dönüştüğünü güçlü gözlemlerle ortaya koyuyor. Saatlerin, günlerin ve ayların birbirine karıştığı bu süreçte; korku, teslimiyet, umut ve sabır iç içe geçiyor. Eser, yalnızca hastalara değil; hasta yakınlarına ve sağlıklı bireylere de empati kurma imkânı sunan bir anlatı dili taşıyor.

“Bir iddia değil, bir tanıklık”

Engin Uzun, kitabına ilişkin değerlendirmesinde, yazmayı zamana düşülen bir not olarak tanımlıyor. Eserin bir öğüt ya da reçete sunmadığını vurgulayan Uzun, yaşadıklarının yalnızca kişisel bir fark edişin tanıklığı olduğunu ifade ediyor. Bu yaklaşım, okuru kendi iç yolculuğuna davet eden bir anlatıya dönüşüyor.

Aileye adanmış güçlü bir teşekkür

Yazar, kitabında bu zorlu süreçte yanında olan ailesine de özel bir yer ayırıyor. Özellikle eşi Neşe ve çocuklarına duyduğu minneti açık bir dille ifade eden Uzun, aile bağlarının iyileştirici gücünü satır aralarına taşıyor. Bu yönüyle eser, bireysel bir mücadele anlatısının ötesine geçerek, ailenin dayanışma ve umut kaynağı oluşunu da görünür kılıyor.

“Rabbim Ne Olur Toparla Beni”, modern hayatın hızına karşı yavaşlamayı, durup düşünmeyi ve insanın kendi iç sesiyle yüzleşmesini öneren bir eser olarak dikkat çekiyor. Ölüm ihtimali karşısında yaşamın anlamını yeniden sorgulatan kitap, edebiyatın iyileştirici gücüne inanan okurlar için raflarda yerini aldı.