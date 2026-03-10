Son Bölümde Neler Oldu?

Dizinin son bölümünde gerilim giderek yükseldi. Boran, annesi Sadakat ile yaşadığı sert yüzleşmenin ardından kendisine kurulan oyunu bozmayı başardı. Ancak Sadakat, gözlerinin önünde gerçekleşen olayların ağırlığıyla büyük bir ikilemin içine girdi. Bir yanda gerçeği ortaya çıkarma sorumluluğu, diğer yanda oğlunu koruma isteği arasında kalan Sadakat, sessiz kalmayı tercih etti.

Öte yandan Alya ve Cihan yaşananların ardındaki gerçeği sezerek Sadakat’i konuşmaya zorladı. Fakat Sadakat, Boran’ın geldiği noktada en büyük sorumluluğun kendisine ait olduğuna inanarak gerçekleri açıklamaktan kaçındı.

Beklenmedik Kaza Her Şeyi Değiştirdi

Cihan ve Alya’nın tek amacı Cihan Deniz’e ulaşmaktı. Ancak tam her şey çözülecek gibi görünürken yaşanan beklenmedik bir kaza dengeleri tamamen değiştirdi. Bu olay yalnızca olayların seyrini değil, tüm karakterlerin kaderini etkileyen yeni bir kırılmanın başlangıcı oldu.

Yaşanan gelişmeler Sadakat’i derin bir vicdan muhasebesine sürüklerken, attığı adımların başkalarının hayatlarını da etkilediğini fark etmesi onu zor bir kararın eşiğine getirdi.

Boran’dan Alya’ya Beklenmedik Teklif

Yaşananların ardından Boran, Alya’nın karşısına çıkar ve ona beklenmedik bir şart sunar. Alya ise oğluna kavuşabilmek için ağır bir karar vermek zorunda kalır.

Bu karar yalnızca Alya’nın değil, Cihan ile olan kaderinin de yeniden şekillenmesine neden olacak bir sürecin başlangıcı olur.

Yeni Bölüm Fragmanında Neler Var?

Yeni bölüm fragmanında gerilim daha da artıyor. Sadakat’in geçmişte aldığı kararların sonuçları ortaya çıkarken Boran’ın Alya’ya sunduğu şart ilişkileri tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Alya’nın vereceği karar ve Cihan’ın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği yeni bölümde dizinin kaderini belirleyecek gelişmeler arasında yer alıyor.

Yeni Bölüm Fragmanı İzle

👉 Fragmanı izlemek için tıklayınız.