Gizli Evlilik Basına Sızdı

Aldur ailesinin uzun süredir sakladığı bir gerçek kısa sürede gündemin merkezine oturdu. Dicle ve Erkan’ın kimsenin bilmediği evliliği, Tahir aracılığıyla basına sızdırıldı.

Haberi öğrenen Burçin büyük bir şok yaşarken, olay kısa sürede magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Dicle Gerçeği Öğrenince Yıkıldı

Yaşananların ardından Dicle için asıl yıkım ise daha sonra geldi. Erkan’ın kendisine imzalattığı belgenin boşanma evrakı olduğunu öğrenen Dicle, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kandırıldığını fark eden genç kadın için bu durum hem gururunu hem de onurunu derinden sarstı. Dicle artık bu evliliği bir an önce sonlandırmaya karar verdi.

Burçin Şart Koştu

Erkan ise bir yandan evlilik haberini sızdıran kişinin peşine düşerken diğer yandan Burçin ile ilişkisini kurtarmaya çalıştı.

Ancak bu kez söz sahibi olan Burçin oldu. Genç kadın, nişanın hemen yapılmasını ve herkesin karşısında “gerçek gelinin” kendisi olduğunu göstermek istedi.

Bunun gerçekleşmesi için ise Dicle’nin nişan gecesinde evliliğin yalnızca bir formalite olduğunu açıklaması gerektiğini söyledi.

Nişan Gecesinde Duygusal Anlar

Magazin basınının yoğun ilgi gösterdiği nişan töreni beklenmedik gelişmelere sahne oldu.

Dicle’nin yaptığı açıklama geceye damga vurdu. Hayat hikâyesini anlatan genç kadın, evliliğin zorunluluktan doğduğunu ifade etti. Bu sözler salondaki birçok kişinin duygulanmasına neden oldu.

Dicle’nin Kararı Her Şeyi Değiştirdi

Gecenin sonunda Dicle’nin aldığı beklenmedik karar ise herkes için yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Kendi hayatı için radikal bir adım atan Dicle’nin bu hamlesi, özellikle Erkan’ın içinde büyük bir huzursuzluk yarattı. Yaşananların ardından olayın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Askerliğinin son haftasında köy halkına yardıma giden İstanbullu Erkan ile o köyden hiç dışarı çıkmamış Dicle’nin tanışmasıyla değişen hayatlarını konu alan Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.