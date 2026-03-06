Organize Suçlara Karşı Ortak Çalışma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle iş yerlerine yönelik tehdit ve kurşunlama olaylarının arkasındaki şüphelilerin tespit edilmesi için teknik ve fiziki takip yapıldı.

4 İlçede Kurşunlama Olayları Tespit Edildi

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, Bağcılar, Kartal, Bakırköy ve Arnavutköy ilçelerinde bazı iş yerlerinin hedef alındığı belirlendi.

Şüphelilerin iş yeri sahiplerini tehdit ettikleri ve ardından silahlı saldırılar düzenledikleri tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonla Yakalandılar

Elde edilen delillerin ardından harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda kurşunlama olaylarına karıştığı değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olaylarla bağlantılı başka kişilerin olup olmadığının belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.