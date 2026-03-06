Doğu ve Kuzey Bölgelerde Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre hafta sonu Türkiye’nin doğu ve kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak.

Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur görülmesi beklenirken, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun tamamında ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı tahmin ediliyor.

Adana ve Mersin çevrelerinde de yağışların zaman zaman kar şeklinde görülebileceği belirtiliyor.

Çığ Tehlikesine Dikkat

Meteoroloji yetkilileri özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Eğimli ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, kar yağışının etkili olacağı bölgelerde tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Büyükşehirlerde Hava Sıcaklığı

Meteoroloji tahminlerine göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Ankara: 8°C

İstanbul: 10°C

İzmir: 16°C

Erzurum: 0°C

Doğu Anadolu’da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?

Pazar günü itibarıyla yağışlı sistemin Doğu Anadolu’nun doğusuna doğru çekilmesi bekleniyor.

Batı ve iç bölgelerde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağış geçişleri devam edebilir.

Pazar günü bazı illerde beklenen sıcaklıklar ise şöyle:

Ankara: 9°C

İstanbul: 9°C

Antalya: 21°C

İzmir: 17°C

Erzurum: -1°C

İç Bölgelerde Fırtına Bekleniyor

Hafta sonu yalnızca kar yağışı değil, kuvvetli rüzgar da etkili olacak.

Meteoroloji verilerine göre İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde rüzgarın zaman zaman saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.