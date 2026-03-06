Adalet Bakanlığı’ndan 15 Bin Personel Alımı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlığa tahsis edilen kadrolar kapsamında yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Toplamda 15 bin kişilik alımın iki aşamada gerçekleştirileceğini belirten Gürlek, memur adaylarının beklediği tarihleri de paylaştı.

Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre, ilk etapta 10 bin personel için Mart ayında, ikinci etapta ise 5 bin personel için Haziran ayında ilana çıkılacak.

İlk Alım Mart Ayında

Adalet Bakanlığı’nın personel alım sürecinin ilk aşaması Mart ayında başlayacak. Bu kapsamda 10 bin kişilik kadro için başvuru süreci başlatılacak.

Bakan Gürlek, Mart ayında yapılacak alımda adayların tek tercih hakkı bulunacağını da özellikle vurguladı. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde tercihlerini dikkatli yapmaları bekleniyor.

İkinci Etap Haziran’da

Personel alımının ikinci aşaması ise yaz döneminde gerçekleştirilecek. Haziran ayında ilan edilmesi planlanan 5 bin kişilik kadro ile birlikte Adalet Bakanlığı bünyesinde toplam 15 bin yeni personel istihdam edilmiş olacak.

Bu alımların, yargı teşkilatının iş yükünü azaltması ve adalet hizmetlerinin daha hızlı yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

İftar Programında Yargı Gündemi Değerlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara’da düzenlenen iftar programında medya temsilcileriyle de bir araya geldi. Programda yalnızca personel alımları değil, yargı sistemine ilişkin önemli başlıklar da gündeme geldi.

Gürlek, 12. Yargı Paketi, uzun süren davalar, çocuk suçları ve “Terörsüz Türkiye” süreci gibi konularda değerlendirmelerde bulundu. Yapılacak düzenlemelerin yargı sistemini daha hızlı ve etkin hale getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Yargıda Yeni Dönem Mesajı

Bakan Gürlek’in açıklamaları, önümüzdeki dönemde yargı alanında önemli değişikliklerin gündeme gelebileceğine işaret etti. Özellikle davaların hızlandırılması, yargıya güvenin artırılması ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi konularında çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamaları, hem memur adayları hem de hukuk camiası tarafından yakından takip ediliyor.