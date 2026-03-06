Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara’da medya temsilcileriyle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Gürlek, buluşmada hem gazetecilerin sorularını yanıtladı hem de yargı, güvenlik ve toplumsal gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Gazze’de Hayatını Kaybeden Gazetecileri Andı

Programın ilk bölümünde Gazze’de İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazetecilere değinen Gürlek, görevini yapan basın mensuplarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Basın özgürlüğünün ve gazetecilerin can güvenliğinin yalnızca bir ülkenin değil, uluslararası hukukun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Gürlek, gazetecilerin kamu adına önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

“Terörsüz Türkiye” Sürecine Teknik Destek Vurgusu

Gürlek’in en dikkat çeken başlıklarından biri “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmeye değinen Bakan, sürecin siyasi boyutunun Meclis’in takdirinde olduğunu, Adalet Bakanlığı’nın ise ihtiyaç duyulması halinde yalnızca teknik destek sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Yasal düzenlemelerin şahsa özel ya da genel af mantığıyla ele alınamayacağını vurgulayan Gürlek, olası değişikliklerin Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu gibi temel başlıklarda şekillenebileceğine işaret etti. Sürecin ilerleyebilmesi için öncelikle örgütün tamamen silah bırakması ve feshedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

12. Yargı Paketi İçin Yeni Mesajlar

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Daha önce hazırlanan paketin eksik yönler nedeniyle geri çekildiğini belirten Gürlek, yeni düzenlemenin toplumun beklentileri ve uygulamadaki sorunlar dikkate alınarak yeniden şekillendirildiğini söyledi.

Özellikle uzun süren yargılamaların vatandaşta adalete güven sorununa yol açtığını belirten Gürlek, hedeflerinin yargıyı hızlandırmak ve mağduriyetleri azaltmak olduğunu ifade etti. Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla yargının önünde 12,5 milyon dosya bulunduğunu söyleyen Bakan, bu yükün azaltılması için uzlaştırma ve arabuluculuk alanlarının genişletilmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Yeni Dönem Sinyali

Gürlek’in açıklamalarında öne çıkan bir başka başlık ise boşanma davaları oldu. Yıllarca süren çekişmeli boşanma davalarının taraflar üzerinde ciddi sosyal ve ekonomik yük oluşturduğunu belirten Gürlek, yeni pakette bu alanda dikkat çeken bir model üzerinde çalışıldığını anlattı.

Buna göre tarafların boşanma konusunda uzlaşması halinde, asıl boşanma kararının daha hızlı kesinleşmesi; nafaka, velayet ve tazminat gibi fer’i başlıkların ise ayrı süreçte devam etmesi amaçlanıyor. Böylece kişilerin yıllarca belirsizlik içinde kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Alo Adalet” ve Hedef Süre Takibi Gündemde

Bakan Gürlek, davaların uzamasına karşı yeni bir denetim mekanizmasının da devreye alınacağını açıkladı. HSK bünyesindeki Yargının Etkinliği ve Verimliliği Bürosu’nun daha aktif kullanılacağını belirten Gürlek, İstanbul, Ankara ve İzmir’de pilot uygulamalarla yeni irtibat ofisleri kurulacağını söyledi.

Bu sistemle birlikte vatandaşlar, davalarının neden uzadığını doğrudan takip edebilecek. “Alo Adalet” hattı üzerinden yapılacak başvurularla hedef süresi aşılmış dosyalar incelenecek; eksiklik personelden mi, iş yoğunluğundan mı, yoksa başka nedenlerden mi kaynaklanıyor, buna göre adım atılacak.

Çocuk Suçları ve Sokak Çeteleri İçin Yeni Düzenleme Hazırlığı

Gürlek, son dönemde çocukların karıştığı şiddet olaylarının arttığına dikkat çekerek, bu konuda daha sert ve daha kapsamlı adımlar atılacağını söyledi. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını, hatta bazı vakalarda ailelerinden kiralanarak suça sürüklendiğini belirten Bakan, bunun çok yönlü bir sosyal yara olduğunu ifade etti.

12. Yargı Paketi kapsamında çocukların işlediği ağır suçlarda cezaların yeniden ele alınabileceğini belirten Gürlek, aynı zamanda çocukların yalnızca cezalandırılması değil, yeniden topluma kazandırılması için de özel çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Sosyal Medya, Uyuşturucu ve Kadına Şiddet Başlıkları da Masada

Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden çocukları şiddete, cinsiyetsizliğe ya da sapkın akımlara yönlendiren içeriklere karşı da yeni hukuki boşlukların doldurulacağını söyledi. Ayrıca uyuşturucu suçlarında tahliye öncesinde rehabilitasyon sürecinin cezaevi içinde başlatılmasına yönelik bir hazırlık olduğunu aktardı.

Kadına yönelik şiddet konusunda ise 6284 sayılı kanunun uygulamasında görülen bazı aksaklıkların masada olduğunu kaydeden Gürlek, özellikle koruyucu tedbirlerin daha etkin işlemesi için yeni bir güncelleme çalışması yapılacağını ifade etti.

Hakim ve Savcıların Sosyal Medya Kullanımına Eleştiri

Programda yargı mensuplarının sosyal medya kullanımı da gündeme geldi. Gürlek, hakim ve savcıların sosyal medyada dosyaları ya da operasyon süreçleriyle ilgili görünür olmasını doğru bulmadığını söyledi. Hakim ve savcıların kararlarıyla konuşması gerektiğini belirten Gürlek, bu konuda hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Personel Alımı İçin Tarih Verildi

Adalet Bakanlığı teşkilatına yapılacak yeni personel alımlarıyla ilgili de konuşan Gürlek, toplam 15 bin kişilik kadronun planlandığını belirtti. Bunun 10 bin kişilik bölümünün nisan ayında, kalan 5 bin kişilik kısmının ise haziran ayında ilana çıkmasının beklendiğini söyledi.

İftar Buluşması Gündemin Nabzını Tuttu

Ankara’daki iftar programı, yalnızca bir buluşma olmanın ötesine geçti; yargı sistemine ilişkin yeni adımların işaret fişeği niteliğinde açıklamalara sahne oldu. 12. Yargı Paketi’nden çocuk suçlarına, boşanma davalarından uzayan yargılamalara kadar pek çok alanda verilen mesajlar, önümüzdeki dönemde hukuk gündeminin oldukça yoğun geçeceğini gösterdi.