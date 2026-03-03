Cihan Deniz’in ortadan kaybolmasıyla birlikte Cihan ve Alya, Albora’yı ayağa kaldırır. Cihan bunun hesabını en yıkıcı şekilde sormaya hazırlanırken, Boran da Ecmel’in desteğini arkasına alarak hamlelerini sürdürür.

Kendini bu savaşın galibi sanan Boran için işler beklediği gibi gitmez; oğlunu zapt etmek düşündüğü kadar kolay olmaz.

Alya ise sadece kendine gelen bir çağrının peşine gizlice düşer. Bu yolun sonunda oğluna kavuşacağını hayal ederken kendini bilinmezliğin ortasında bulur.

Cihan ise adamlarıyla birlikte izini kaybettiren Alya’yı bulmak için seferber olurken, ona ilk ulaşan kişi umut mu olacaktır, yoksa yeni bir felaketin habercisi mi olacaktır?

Tüm bunlar yaşanırken Sadakat, bir anne olarak son çareyi artık devreye sokar. Oğlunu yaklaşan felaketten uzaklaştırmak için kimsenin tahmin etmeyeceği bir adım atar; onu gözlerden uzak, geri dönüşü zor bir yola sürüklemeye karar verir.