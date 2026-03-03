Yüksek Sezonun Ardından Fiyatlar Geriledi

Kuru kayısı piyasasında yılın ilk aylarında görülen yüksek fiyatlar, yerini daha dengeli bir tabloya bıraktı. Özellikle sonbahar döneminde artan talep ve stok beklentileri nedeniyle yükselen fiyatlar, yeni sezon satışlarının beklenen hızda gerçekleşmemesiyle birlikte geri çekildi.

Sektör temsilcileri, normal şartlarda 500 ile 1.000 TL arasında değişen kaliteli kuru kayısı fiyatlarının şu anda 300 ile 800 TL aralığında işlem gördüğünü belirtiyor. Ürünün kalibresi, rengi ve işlenme şekline göre fiyatlarda farklılık oluştuğu ifade ediliyor.

Arz-Talep Dengesi Belirleyici Oldu

Uzmanlara göre fiyatlardaki düşüşün en önemli nedeni arz-talep dengesindeki değişim. Piyasaya sunulan ürün miktarının artması ve iç talebin aynı oranda yükselmemesi, fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca ihracat temposunun dönemsel olarak yavaşlaması da iç piyasada arz fazlası oluşmasına yol açabiliyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarındaki talep hareketliliği, kuru kayısı fiyatlarının yönünü doğrudan etkiliyor.

İthalat ve İhracat Etkisi

Sektör kaynakları, yurt dışından gelen alternatif ürünlerin de fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Küresel tarım ürünleri piyasasındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketleri ve navlun maliyetleri de kuru kayısı fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Türkiye, dünya kuru kayısı üretiminde lider konumda bulunurken, özellikle Malatya merkezli üretim küresel arzın büyük bölümünü karşılıyor. Bu nedenle dış ticarette yaşanan en küçük değişim bile fiyatlara hızlı şekilde yansıyabiliyor.

Önümüzdeki Dönemde Fiyatlar Ne Olur?

Uzmanlar, kuru kayısı fiyatlarının seyrinde şu başlıkların belirleyici olacağını vurguluyor:

Yeni sezon üretim miktarı

Depolardaki stok durumu

İhracat siparişleri

Döviz kuru hareketliliği

Küresel talep görünümü

Eğer üretimde ciddi bir düşüş yaşanmaz ve ihracat talebi güçlü seyretmezse, fiyatların mevcut bantta kalabileceği değerlendiriliyor. Ancak olası bir arz daralması ya da ihracat artışı halinde yeniden yukarı yönlü hareket görülebileceği ifade ediliyor.

Tüketici İçin Fırsat Dönemi

Piyasa temsilcileri, mevcut fiyat aralığının hem toptancı hem de perakende alıcılar için daha makul bir seviyeye işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle Ramazan ve yaz öncesi dönem, tüketimin artabileceği bir süreç olarak görülüyor.

Kuru kayısı fiyatlarında yaşanan bu dengelenme, hem üretici hem de tüketici açısından yeni bir piyasa sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.