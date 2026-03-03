Elbistan’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin trafik denetiminde hareketli anlar yaşandı. İlçe genelinde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü, “dur” ihtarına uymayarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaçış sırasında ters yöne giren ve birden fazla trafik kuralını ihlal eden sürücü, hem kendi can güvenliğini hem de trafikteki diğer vatandaşları tehlikeye attı. İlçe merkezinde bir süre devam eden kovalamaca, ekiplerin kararlı takibi sonucu sona erdi. Sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemeler ve işlemler sonucunda, sürücüye güncellenen mevzuat kapsamında ağır yaptırımlar uygulandı. “Dur” ihtarına uymamaktan 200 bin TL, ters yöne girmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek başta olmak üzere çeşitli ihlallerden 80 bin TL olmak üzere toplam 280 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.