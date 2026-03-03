Yılın İlk Aylarında Hızlı Yükseliş

Yeni yılın başlamasıyla birlikte değerli metallerde hareketlilik artmış, gümüş kısa sürede yatırımcısına kazanç sağlamıştı. Artan talep, enflasyon beklentileri ve güvenli liman arayışı fiyatları yukarı taşımıştı.

Ancak yükseliş ivmesi küresel gelişmelerle birlikte zayıfladı ve piyasada ani bir geri çekilme görüldü.

Jeopolitik Riskler Dalgalanmayı Tetikledi

Son dönemde artan savaş riski ve küresel gerilimler, yalnızca gümüşü değil altın başta olmak üzere tüm değerli metalleri etkiledi.

Belirsizlik ortamında yatırımcılar pozisyonlarını yeniden gözden geçirirken, piyasalarda sert iniş-çıkışlar yaşandı. Risk algısındaki artış, kısa vadeli kar satışlarını da beraberinde getirdi.

Uzmanlar: Panik Yapmayın

Piyasa analistleri, yılbaşından bu yana süren güçlü yükselişin ardından gelen sert düşüşün teknik bir düzeltme olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre:

Yükseliş sonrası kar realizasyonu doğal bir süreç,

Jeopolitik belirsizlikler fiyatları geçici olarak baskılıyor,

Uzun vadeli trend henüz tamamen bozulmuş değil.

Bu nedenle yatırımcıların ani fiyat hareketlerine karşı temkinli ve stratejik davranması öneriliyor.

Gümüş Fiyatlarını Ne Belirleyecek?

Önümüzdeki dönemde gümüşün yönünü belirleyecek başlıca faktörler şunlar olacak:

Küresel savaş ve jeopolitik gelişmeler

ABD Merkez Bankası (FED) ve diğer merkez bankalarının faiz politikaları

Enflasyon verileri

Dolar endeksindeki hareketlilik

Sanayi talebindeki değişim

Gümüş hem yatırım hem de sanayi metali olması nedeniyle ekonomik gelişmelere karşı oldukça hassas bir yapıya sahip.

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Uzmanlar, kısa vadeli sert hareketlerin yatırım psikolojisini zorladığını ancak sağlıklı bir portföy yönetimi için acele karar verilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Küresel risklerin devam ettiği bir ortamda gümüş fiyatlarının dalgalı seyrini sürdürmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadede ise merkez bankası politikaları belirleyici olacak.

Gümüşte yaşanan bu geri çekilmenin kalıcı bir düşüş mü yoksa geçici bir düzeltme mi olduğu, önümüzdeki haftalarda netleşecek.