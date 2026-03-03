Ramazan ayının gelmesiyle birlikte şehir genelindeki fırınlarda yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. İftara saatler kala artan talep, ustaların temposunu yükseltirken, köklü işletmelerden Tarihi Saraçhane Fırını da bu hareketliliğin merkezinde yer alıyor.

Ramazan Pidesinde Geleneksel Lezzet

Fırın ustaları, Ramazan pidesinin özenle hazırlandığını belirterek üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

“Hamurumuz mayalı oluyor. Üzerine susam ve küncü karışımı serpiyoruz. Her pideye mutlaka yumurta sürüyoruz. Susam, çörek otu ve yumurta olmazsa olmazımız.”

Taş fırında pişirilen pideler, iftar sofralarına sıcak ve taze şekilde ulaştırılıyor.

Evden Gelen Siparişler de Pişiriliyor

Fırında yalnızca pide üretimi yapılmıyor. Vatandaşların evlerinde hazırladığı lahmacun, börek ve benzeri hamur işleri de fırına getirilerek pişiriliyor.

İftara saatler kala teslim alınan siparişler, belirlenen saatlerde hazır edilerek sahiplerine ulaştırılıyor.

İftar Saatine Doğru Tempo Artıyor

Özellikle akşam ezanına yakın saatlerde yoğunluk zirveye ulaşıyor. Ustalar, Ramazan boyunca bu tempoda çalıştıklarını ve bereketli bir ay geçirdiklerini ifade ediyor.

Ramazan’ın manevi atmosferi, fırınların sıcaklığıyla birleşerek iftar sofralarına hem lezzet hem de geleneksel bir tat katıyor.