Üretim Sürecinde Kimyasal Kalıntı Riski

Cornell University bünyesinde görev yapan elyaf bilimi uzmanlarına göre, tekstil ürünleri üretim aşamasında çeşitli kimyasal işlemlerden geçiyor. Boya sabitleyiciler, koruyucu maddeler ve apre işlemlerinde kullanılan kimyasallar, kıyafet üzerinde kalıntı bırakabiliyor.

Bu maddelerin doğrudan ciltle temas etmesi; kaşıntı, kızarıklık ve hassasiyet gibi reaksiyonlara yol açabiliyor.

Deneme Kabinleri Bulaş Riskini Artırıyor

Kıyafetler üretimden mağazaya ulaşana kadar birçok kişinin elinden geçiyor. Ayrıca mağazalarda aynı ürünün farklı kişiler tarafından denenmesi, bakteri ve virüs bulaşma ihtimalini artırabiliyor.

Vanderbilt Health uzmanları, özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Hangi Kıyafetler Daha Riskli?

Uzmanlara göre:

Tişört, gömlek ve iç çamaşırı gibi doğrudan tene temas eden ürünler mutlaka yıkanmalı.

Pantolon ve elbiseler de ilk kullanım öncesi temizlenmeli.

Ceket ve mont gibi doğrudan temasın az olduğu ürünlerde risk daha düşük olsa da hijyen açısından yıkama öneriliyor.

Nasıl Yıkanmalı?

Yeni kıyafetlerin:

Soğuk suda,

Düşük ısı programında,

temizlenmesi tavsiye ediliyor. Bu yöntem hem kimyasal kalıntıları azaltıyor hem de kumaşın ömrünü koruyor.

Uzmanlar, küçük bir hijyen önleminin cilt sağlığı açısından büyük fark oluşturabileceğini belirtiyor. Yeni alınan kıyafetleri yıkamak, hem sağlığınızı hem de ürünün dayanıklılığını korumaya yardımcı oluyor.