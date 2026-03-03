Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının huzur dolu atmosferini ve paylaşma geleneğini şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirdiği “İlçemde İftar Var” programını bu yıl da aynı heyecan ve coşkuyla sürdürüyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören program, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ilçelerde kurulan gönül sofralarıyla pekiştiriyor.

Bu kapsamda “İlçemde İftar Var” programının yeni durağı Andırın olacak. 4 Mart Çarşamba günü İlçe Spor Salonu’nda kurulacak iftar sofrasında yüzlerce Andırınlı aynı masa etrafında buluşarak oruçlarını hep birlikte açacak. Özenle hazırlanan ve geniş katılıma uygun şekilde düzenlenecek iftar alanında her yaştan vatandaş Ramazan’ın bereketini paylaşma imkânı bulacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle planlanan organizasyonda, iftar öncesi ve sonrasında Ramazan’ın manevi iklimini yansıtan çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan programlarla Ramazan’ın kültürel mirası ve manevi değerleri yeni nesillere aktarılacak.

Geleneksel gösteriler, eğlenceli aktiviteler ve sürpriz etkinliklerle Andırın’da Ramazan akşamı adeta bir şenlik havasında yaşanacak. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve gönül bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçlayan program, sadece bir iftar organizasyonu olmanın ötesinde; aynı sofrada buluşan yüzlerce vatandaş arasında kardeşlik köprüleri kurmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu ilçelere taşımaya devam edecekleri vurgulanırken, Andırın’daki programa tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.