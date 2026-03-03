İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında nükleer müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlattı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Kızılayı, saldırılarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na konuşan Naini, çatışmaların daha da şiddetlenebileceği mesajını verdi.

“Cehennemin Kapıları Açılacak”

Naini, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Düşman, ibret verici ve aralıksız saldırılara hazırlıklı olmalıdır. Cehennemin kapıları her geçen süre ABD ve İsrail’e daha fazla açılacaktır.”

İran’ın uzun bir savaşa hazırlıklı olduğunu belirten Naini, savunma ve taarruz kapasitesinin artırıldığını savundu.

“Yanıtlarımız Daha Güçlü Olacak”

Naini, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Savunma ve taarruz gücümüz ve cevaplarımız 12 günlük savaştan çok daha güçlüdür. İlk iki günün yanıtları, 12 günlük savaşın son günlerinden daha yıkıcıydı.”

İranlı askeri sözcü ayrıca, saldırılarda hayatını kaybettiği belirtilen İran lideri Ali Hamaney, komutanlar ve Minab’daki çocukların “kanının yerde kalmayacağını” ifade etti.

Bölgede tansiyon yüksek seyrini korurken, uluslararası kamuoyu çatışmaların daha geniş bir savaşa dönüşme ihtimalini yakından takip ediyor.