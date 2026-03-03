İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının ardından Tel Aviv’de son durumu aktaran CNN Türk ekibine yayın sırasında müdahale edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı önünden canlı yayında olan Muhabir Emrah Çakmak ile Kameraman Halil Kahraman, saldırı anında yaşananları ve sivillerin sığınaklara yönelmesini ekranlara taşıyordu.

Yayın Kamerası Kapatıldı

Canlı yayın sırasında bir İsrailli güvenlik görevlisinin ekibe yaklaştığı ve kamerayı eliyle kapatmaya çalıştığı görüldü. Kısa süre sonra kadraj bozuldu ve yayın kesildi.

Müdahalenin, sivillerin sığınaklardan çıkış anlarının ekrana yansımasının hemen ardından gerçekleştiği belirtildi.

Gözaltına Alındılar

Yaşanan müdahalenin ardından CNN Türk Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman’ın İsrail güvenlik birimlerince engellenerek gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, uluslararası basın özgürlüğü ve savaş bölgelerinde gazetecilerin çalışma koşulları açısından dikkat çekti.

Bölgede İran’ın füze saldırıları sonrası güvenlik önlemlerinin artırıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Açıklama

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.